Помогите с геометрией плиииз
Геометрия
Помогите с геометрией плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я не ошибаюсь,то так.
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