Пожалуйста!!! Помогите сделать схему, вот предложение: По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву. Заранее спасибо!!!
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Пожалуйста!!! Помогите сделать схему, вот предложение: По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву. Заранее спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- - - ----- === ---- ~~~~, ~~~~, ~~~~ и ~~~~ - - - -].
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Составьте предложения с данными словами: ворота, заморозки, похороны, тиски, хлопоты, чернила. помогите пожалуйста. дам 40 баллов
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