Пожалуйста!!! Помогите сделать схему, вот предложение: По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву. Заранее спасибо!!!

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Пожалуйста!!! Помогите сделать схему, вот предложение: По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву. Заранее спасибо!!!

Автор: Гость