Пожалуйста!!! Помогите сделать схему, вот предложение: По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву. Заранее спасибо!!!

Русский язык
Пожалуйста!!! Помогите сделать схему, вот предложение: По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву. Заранее спасибо!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[- - - ----- === ---- ~~~~, ~~~~, ~~~~ и ~~~~ - - - -].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения с данными словами: ворота, заморозки, похороны, тиски, хлопоты, чернила. помогите пожалуйста. дам 40 баллов
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову луг.
Ответить
Математика
Помогите с 8 упр плизик!
Ответить
Английский язык
This ___ is my friend.
Ответить
Русский язык
Найти 10 слов животных из татарских языков.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ДАЮ 35 Б??ЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить