Слово ломкие разобрать по составу
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Слово ломкие разобрать по составу
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Лом-корень ие-окончание к-суффикс
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