Решите уравнение 0,6m-1,4=(3,5m+1,7)-(2,7m-3,4). ПОЖАЛУЙСТААА!!!
Алгебра
Решите уравнение 0,6m-1,4=(3,5m+1,7)-(2,7m-3,4). ПОЖАЛУЙСТААА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6м-1,4=3,5м+1,7-2,7м+3,4 0,6м-3,5м+2,7м=1,7+3,4+1,4 -0,2м=6,5 м=-32,5
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