Реши задачу с таблицей фермер вывез на грузовой машине картофель с 2 участков с пе??вого за 5 рейсов , со второго 4 рейса . Сколько всего центнеров было вывезено с этих участков , если за каждый рейс перевозили по 52 ц картофеля ?
Математика
Реши задачу с таблицей фермер вывез на грузовой машине картофель с 2 участков с пе??вого за 5 рейсов , со второго 4 рейса . Сколько всего центнеров было вывезено с этих участков , если за каждый рейс перевозили по 52 ц картофеля ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52*5=260ц 52*4= 208ц =468ц 5+4=9 рейсов 52*9=468ц
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