Реши задачу с таблицей фермер вывез на грузовой машине картофель с 2 участков с пе??вого за 5 рейсов , со второго 4 рейса . Сколько всего центнеров было вывезено с этих участков , если за каждый рейс перевозили по 52 ц картофеля ?

Математика

Реши задачу с таблицей фермер вывез на грузовой машине картофель с 2 участков с пе??вого за 5 рейсов , со второго 4 рейса . Сколько всего центнеров было вывезено с этих участков , если за каждый рейс перевозили по 52 ц картофеля ?

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