Решите уравнение: 2^x=2^(3-x)+7

Алгебра
Решите уравнение: 2^x=2^(3-x)+7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^X=2^(3-x)+7 2^x-2^(3-x)-7=0 2^x-2³/2^x-7=0 |*2^x (2^x)²-7*(2^x)-8=0 показательное квадратное уравнение. замена переменных: 2^x=t, t>0 t²-7t-8=0 t₁=-1, -1<0 посторонний корень t₂=8 обратная замена: t=8. 2^x=8. 2^x=2³ x=3
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