Помогите!Пожалуйста!Плотность материала кубика 1,5 *10^3 кг/м^3 ,а масса кубика -12 кг.Определите длину грани кубика.
Физика
Помогите!Пожалуйста!Плотность материала кубика 1,5 *10^3 кг/м^3 ,а масса кубика -12 кг.Определите длину грани кубика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через плотность находим объем куба: 12/1500=0.008м^3 Дальше извлекаем корень кубический из полученного объема: ∛0.008=0.2м=20см Ответ:20см
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