Помогите!Пожалуйста!Плотность материала кубика 1,5 *10^3 кг/м^3 ,а масса кубика -12 кг.Определите длину грани кубика.

Физика
Помогите!Пожалуйста!Плотность материала кубика 1,5 *10^3 кг/м^3 ,а масса кубика -12 кг.Определите длину грани кубика.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через плотность находим объем куба: 12/1500=0.008м^3 Дальше извлекаем корень кубический из полученного объема:  ∛0.008=0.2м=20см Ответ:20см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Нужна помощь!!!! 1.Что такое потребительская корзина? 2.когда была принята фед.зак??ном? чем отличается от предыдущей? что из себя представ...
Ответить
Математика
Затрата времени на постоянные домашние дела (уход за комнатными растениями, домашними животными, помощь взрослым.) за 1 неделю. Как создать проект ?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: 2^x=2^(3-x)+7
Ответить
Русский язык
Как это зависимое слово связано с главным
Ответить
Алгебра
Число 111…111, состоящее из 333 единиц, разделили на 3. Сколько нулей будет у получивше??ося числа?
Ответить