Переведите предложения (Perfect): 1. Вчера к двум часам мы подписали контракт с вашей ??омпанией. 2. Мы подписали контракт с вашей компанией в прошлом году. 3. Завтра к этому времени он переведёт эту статью. 4. Завтра он пе...
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Переведите предложения (Perfect): 1. Вчера к двум часам мы подписали контракт с вашей ??омпанией. 2. Мы подписали контракт с вашей компанией в прошлом году. 3. Завтра к этому времени он переведёт эту статью. 4. Завтра он переведёт эту статью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1The contract had been signed by two o'clock yesterday. 2We signed the contract with your company last year. 3He will have translated this article by this time tomorrow. 4He will translate this article tomorrow.
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