Переведите предложения (Perfect): 1. Вчера к двум часам мы подписали контракт с вашей ??омпанией. 2. Мы подписали контракт с вашей компанией в прошлом году. 3. Завтра к этому времени он переведёт эту статью. 4. Завтра он пе...

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Переведите предложения (Perfect): 1. Вчера к двум часам мы подписали контракт с вашей ??омпанией. 2. Мы подписали контракт с вашей компанией в прошлом году. 3. Завтра к этому времени он переведёт эту статью. 4. Завтра он переведёт эту статью.

Автор: Гость