4 кг 57 г это 457г 4057г 40057г 4570 г
Математика
4 кг 57 г это 457г 4057г 40057г 4570 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг=4000г 4кг57г=4000+57=4057
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