Какая завязка,экспозиция,кульминация,развязка в сказке-были Кладовая солнца?! Помогите срочно!!!
Литература
Какая завязка,экспозиция,кульминация,развязка в сказке-были Кладовая солнца?! Помогите срочно!!!
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Гость:
Прасті ну я незню но я знаю што тебя развеселіт
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