Как думайте, почему жизнь является чудом?
Литература
Как думайте, почему жизнь является чудом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь – это то, что даётся человеку только один раз. Жизнь сложно получить и легко потерять. В одно мгновение мы можем потерять жизнь. Жизнь – чудо, потому что благодаря ей мы можем существовать.
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