СРОЧНЯК ПРОСТО! МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. РЕШЕНИЕ НА НОМЕР 1,3,2 УМОЛЯЮ. ДАМ 50 БАЛЛОВ! ОЧЕНЬ ПРОШУ!
Математика
СРОЧНЯК ПРОСТО! МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС. РЕШЕНИЕ НА НОМЕР 1,3,2 УМОЛЯЮ. ДАМ 50 БАЛЛОВ! ОЧЕНЬ ПРОШУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер 1. (1)= -3,5 (2)=1,3 (3)= -8 (4)=0 Извини, больше не могу. Мне в гости пора
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