Проверочное слово к слову морать
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Проверочное слово к слову морать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если имеешь ввиду слово марать(в смысле пачкать).то проверочное- маркий....
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