Проверочное слово к слову морать

Русский язык
Проверочное слово к слову морать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если имеешь ввиду слово марать(в смысле пачкать).то проверочное- маркий....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Географические объекты: 80 с.ш и 20 в.д 40 ю.ш и 178 в .д
Ответить
Математика
Помогите!!!! Как умножать дробь на дробь? Например: 5/11*1/15=?
Ответить
Математика
Оля нарисовала прямую и отметила на ней пять точек. Коля нарисовал параллельную п??ямую и тоже отметил на ней пять точек. Сколько разных треугольни...
Ответить
Математика
Самая низкая температура воздуха зафиксированная в пустыне Сахара равна -5,а сама?? высокая -55,4.Определите максимальный перепад температуры возду...
Ответить
География
каком из перечисленных городов наиболее вероятное землетрясение:А)САНКТ-ПЕТЕРБУ??Г Б)НЬЮ ЙОРК В) ПАРИЖ Г) МЕХИКО
Ответить