1. Насколько растянется пружина жесткостью 200Н/м, если к ней подвесить груз массой 500г? 2. На какую глубину рассчитаны водонепроницаемые часы, если их корпус не пропускает воду при давлении меньше 100кПа?

Физика

1. Насколько растянется пружина жесткостью 200Н/м, если к ней подвесить груз массой 500г? 2. На какую глубину рассчитаны водонепроницаемые часы, если их корпус не пропускает воду при давлении меньше 100кПа?

Автор: Гость