1. Насколько растянется пружина жесткостью 200Н/м, если к ней подвесить груз массой 500г? 2. На какую глубину рассчитаны водонепроницаемые часы, если их корпус не пропускает воду при давлении меньше 100кПа?

Физика
1. Насколько растянется пружина жесткостью 200Н/м, если к ней подвесить груз массой 500г? 2. На какую глубину рассчитаны водонепроницаемые часы, если их корпус не пропускает воду при давлении меньше 100кПа?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
З формули закона Гука F=k*dL m*g=k*dL dL=m*g / k. dL=0,5*10 / 200=0,025м. ( 2,5см).
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