75 с сколько это в часах и секундах

Математика
75 с сколько это в часах и секундах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в 1 часе 60 минут,то там тогда 3600 секунд. В итоге: 75 секунд это 0 часов,1 минута,15 секунд
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