Решить до 5 номирацый

Математика
Решить до 5 номирацый
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1 1) 10 : 5 = 2 кг - масса одной дыни 2) 2+3 = 5 кг - масса одного арбуза 3) 8*5 = 40 кг - масса 8 арбузов - ОТВЕТ Задача 2 х : 4 = 16    или  х = 16*4 = 64 - ОТВЕТ 27 : х = 3 или 3*х = 27 или х =27 :3 = 9 - ОТВЕТ Задача 3 Дано:  a = 2 см.  b = 4 см Периметр по формуле P = 2*(a+b) = 2*6 = 12 см Остальное в приложении. Задача 5 Делим на части  1 :2 - всего 3. 60 :3 = 20 - черевики 2*20 = 40 - куртка  в два раза дороже - ОТВЕТ
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