Решить до 5 номирацый

Гость: Гость:

Задача 1 1) 10 : 5 = 2 кг - масса одной дыни 2) 2+3 = 5 кг - масса одного арбуза 3) 8*5 = 40 кг - масса 8 арбузов - ОТВЕТ Задача 2 х : 4 = 16 или х = 16*4 = 64 - ОТВЕТ 27 : х = 3 или 3*х = 27 или х =27 :3 = 9 - ОТВЕТ Задача 3 Дано: a = 2 см. b = 4 см Периметр по формуле P = 2*(a+b) = 2*6 = 12 см Остальное в приложении. Задача 5 Делим на части 1 :2 - всего 3. 60 :3 = 20 - черевики 2*20 = 40 - куртка в два раза дороже - ОТВЕТ