(17/13*x-13/2)*(3,125-33/32)=67/16
Математика
(17/13*x-13/2)*(3,125-33/32)=67/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(17/13*x-13/2)*(3,125-33/32)=67/16 (17/13*x-6,5)*(3,125-1,03125)=4,1875 (17/13*x-6,5)*2,09375=4,1875 17/13*x-6,5=4,1875:2,09375 17/13*x-6,5=2 5,6х=6,5+2=8,5 х=8,5:5,6 х=1,517...
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