№176 1.Какой частью речи выражены определения в предложениях из упр.175? 2.Определите род,число и падеж существительных и прилагательных. №175 Спишите . Поставьте вопросы к именам прилагательным. 1. В саду росла высокая густая ...

Гость: Гость:

1. В саду росла (какая?) высокая (какая?) густая трава. 2. В (какой?) прозрачной воде плавали (какие?) серебристые рыбки. 3. Маша заблудилась в (каком?) густом ельнике. 4. Тракторист увидел на краю поля (какие?) птичьи гнёзда. №176 1.Какой частью речи выражены определения в предложениях из упр.175? ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ. 2.Определите род,число и падеж существительных и прилагательных. №175 Спишите. 1. В саду росла высокая (ж.р., ед.ч., и.п.) густая (ж.р., ед.ч., и.п.) трава. 2. В прозрачной (ж.р., ед.ч., п.п.) воде (ж.р., ед.ч., п.п.) плавали серебристые (мн.ч., и.п.) рыбки (мн.ч., (ж.р.), и.п.). 3. Маша заблудилась в густом (м.р., ед.ч., п.п.) ельнике (м.р., ед.ч., п.п.). 4. Тракторист увидел на краю поля птичьи (мн.ч., в.п.) гнёзда (мн.ч., (с.р.), в.п.) .