Составь рассказ 70-100 слов о царевне. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях(А.С.Пушкин)

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Мёртвая царевна... В памяти сразу встаёт прекрасная Белоснежка, лежащая в хрустальном гробу, а возле неё семь гномов, плачущее о бедной царевне. Вообще Белоснежку жизнь не радовала подарками. Ещё в детстве у неё умерла мать, а отец, обезумев от горя, вышел за другую, которая, в конечном итоге, оказалась ведьмой. Печально, не правда ли? Белоснежку мог убить охотник, могли бы выгнать богатыри, и если бы не царевич Енисей, она бы осталась мёртвой. Зато Судьба оказалась добрее Жизни и наградила юную царевну своими прелестями: добрым и чутким сердцем, белой, как снег, кожей, нежным касанием рук и прекрасными голубыми глазами... Не даром Зеркальце считало Белоснежку первой красавицей королевства и в неё влюбился по уши Енисей! Даже богатыри решили, что такой красоте грех покоиться в земле, а царевич ехал за ней на край света! Да, Белоснежка поистине пример девушкам всех времён и народов!