57361223 1-4 Математика 12+6 б волк и заяц вычислили периметр треугольника прочитай записи решения и ответ определи и запиши длины сторон этого треугольника решения волка и заяца : 1)3*2=6 (см) 2)6+8=14(см) ответ:14 см длин...
Математика
57361223 1-4 Математика 12+6 б волк и заяц вычислили периметр треугольника прочитай записи решения и ответ определи и запиши длины сторон этого треугольника решения волка и заяца : 1)3*2=6 (см) 2)6+8=14(см) ответ:14 см длины сторон треугольника : ...см,..см,...см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 см, 3 см, 8 см. :) :) :)
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