Первый рабочий, работая один, выполняет работу за 2(целых) 1/2 дня, а второй рабочий, ??аботая один, выполняет эту же работу за 3(целых) 3/4 дня. За сколько дней выполнят эту работу оба рабочих, работая совместно?
Математика
Первый рабочий, работая один, выполняет работу за 2(целых) 1/2 дня, а второй рабочий, ??аботая один, выполняет эту же работу за 3(целых) 3/4 дня. За сколько дней выполнят эту работу оба рабочих, работая совместно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будут работать 6 целых одна четвёртых
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