Первый рабочий, работая один, выполняет работу за 2(целых) 1/2 дня, а второй рабочий, ??аботая один, выполняет эту же работу за 3(целых) 3/4 дня. За сколько дней выполнят эту работу оба рабочих, работая совместно?

Математика

Первый рабочий, работая один, выполняет работу за 2(целых) 1/2 дня, а второй рабочий, ??аботая один, выполняет эту же работу за 3(целых) 3/4 дня. За сколько дней выполнят эту работу оба рабочих, работая совместно?

Автор: Гость