Помогите! Нужно сделать морфологический разбор слова видевшая. Предложение : За о??едом разговаривали о море, и Даша, никогда не видевшая моря, стала фантазировать о дельфинах.

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Помогите! Нужно сделать морфологический разбор слова видевшая. Предложение : За о??едом разговаривали о море, и Даша, никогда не видевшая моря, стала фантазировать о дельфинах.

Автор: Гость