Помогите! Нужно сделать морфологический разбор слова видевшая. Предложение : За о??едом разговаривали о море, и Даша, никогда не видевшая моря, стала фантазировать о дельфинах.
Русский язык
Помогите! Нужно сделать морфологический разбор слова видевшая. Предложение : За о??едом разговаривали о море, и Даша, никогда не видевшая моря, стала фантазировать о дельфинах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не видевшая - причастие 1. Даша (какая?) не видевшая Н.ф. - видевший 2. Пост: действ, прош.вр, сов.в Непост: ед.ч, ж.р, им.п 3. Даша (какая?) не видевшая море (определение)
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