Кто помог переселиться подорожнику из Евразии на другие континенты
Биология
Кто помог переселиться подорожнику из Евразии на другие континенты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это переселение носило случайный характер.Именно так попал на американский континент подорожник, прилипнув своими клейкими семенами к обуви или одежде первых европейских переселенцев.
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