5 сложных предложений с разбором по членам предложений
История
5 сложных предложений с разбором по членам предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мурзик игрался, а Мурка спала. Мурзик- подлежащее, игрался- сказуемое, Мурка- подлежащее, спала- сказуемое. Наступила ночь, и выглянула луна. Наступила- сказуемое, ночь- подлежащее, выглянула- сказуемое, луна- подлежащее. Вот и пришла весна, прилетели птички. Пришла- сказуемое, весна- подлежащее, прилетели- сказуемое, птички- подлежащее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Надо на писать по Английскому языку сообщения: У меня есть брат. Его зовут Данил. ??анилу полных 8 месяцов. У него коричневые волосы,маленькие уш...
Математика
волк и заяц вычислили периметр треугольника прочитай записи решения и ответ опре??ели и запиши длины сторон этого треугольника решения волка и заяц...
Математика
1. Представь число 54 в виде суммы разрядных слагаемых 20 + 54 50 + 4 40 + 14 58-4 2. Сравни числа 95 и 105 95 = 105 95 < 105 95 &...
Литература