5 сложных предложений с разбором по членам предложений

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5 сложных предложений с разбором по членам предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мурзик игрался, а Мурка спала.  Мурзик- подлежащее, игрался- сказуемое, Мурка- подлежащее, спала- сказуемое. Наступила ночь, и выглянула луна. Наступила- сказуемое, ночь- подлежащее, выглянула- сказуемое, луна- подлежащее. Вот и пришла весна, прилетели птички. Пришла- сказуемое, весна- подлежащее, прилетели- сказуемое, птички- подлежащее.
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