5 сложных предложений с разбором по членам предложений

Гость: Гость:

Мурзик игрался, а Мурка спала. Мурзик- подлежащее, игрался- сказуемое, Мурка- подлежащее, спала- сказуемое. Наступила ночь, и выглянула луна. Наступила- сказуемое, ночь- подлежащее, выглянула- сказуемое, луна- подлежащее. Вот и пришла весна, прилетели птички. Пришла- сказуемое, весна- подлежащее, прилетели- сказуемое, птички- подлежащее.