Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, конечно же нечего бояться. Мальчик,у которого такая сильная воля и крепкое слово ,не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных в...
Русский язык
Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, конечно же нечего бояться. Мальчик,у которого такая сильная воля и крепкое слово ,не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. Помогите пожалуйста отметить грамматические основы. Мне как подчеркивать сказуемое:не испугается ?не испугается темноты и тд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 основа: я - подлежащее, посмотрел, подумал - два однородных сказуемых. 2 основа: бояться - сказуемое. 3 основа: мальчик - подлежащее, не испугается(3 раза) - однородные сказуемые 4 основа: воля, слово - однородные подлежащие
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