Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, конечно же нечего бояться. Мальчик,у которого такая сильная воля и крепкое слово ,не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных в...

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Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, конечно же нечего бояться. Мальчик,у которого такая сильная воля и крепкое слово ,не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей. Помогите пожалуйста отметить грамматические основы. Мне как подчеркивать сказуемое:не испугается ?не испугается темноты и тд?

Автор: Гость