Определить длину участка проводника, по которому течет ток 4 А. Индукция магнитного поля, создаваемого вокруг проводника, 10 мТл, действует на проводник с силой 4 Н

Физика
Определить длину участка проводника, по которому течет ток 4 А. Индукция магнитного поля, создаваемого вокруг проводника, 10 мТл, действует на проводник с силой 4 Н
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
L-сила тока (4 А) B-индукция (4 10^-3) F-сила (4 H) 
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