Определить длину участка проводника, по которому течет ток 4 А. Индукция магнитного поля, создаваемого вокруг проводника, 10 мТл, действует на проводник с силой 4 Н

Физика

Определить длину участка проводника, по которому течет ток 4 А. Индукция магнитного поля, создаваемого вокруг проводника, 10 мТл, действует на проводник с силой 4 Н

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