Определить падеж имен существительных 1. Я знаю веселые сказки таинственных стр??н.2.И склоняю как школьник плохой, колею-в колее, с колеей.3.Где баобабы вышли на склон ,жил на поляне розовый слон.4.Если был бы я девченкой - ...

Русский язык

Определить падеж имен существительных 1. Я знаю веселые сказки таинственных стр??н.2.И склоняю как школьник плохой, колею-в колее, с колеей.3.Где баобабы вышли на склон ,жил на поляне розовый слон.4.Если был бы я девченкой - я бы время не терял! 5. К старушке веселый щенок подошел, за юбку схватил и порвал ей подол.6. Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе, я тихонько играл на губе. 7.Мертвой хваткой вцепляется пес, он отважен, силен и хитер. 8. Однажды я сказал друзьям: "На свете много добрых мам, но не найти , ручаюсь я, такую маму, как моя"!

Автор: Гость