Определить падеж имен существительных 1. Я знаю веселые сказки таинственных стр??н.2.И склоняю как школьник плохой, колею-в колее, с колеей.3.Где баобабы вышли на склон ,жил на поляне розовый слон.4.Если был бы я девченкой - ...

Русский язык
Определить падеж имен существительных 1. Я знаю веселые сказки таинственных стр??н.2.И склоняю как школьник плохой, колею-в колее, с колеей.3.Где баобабы вышли на склон ,жил на поляне розовый слон.4.Если был бы я девченкой - я бы время не терял! 5. К старушке веселый щенок подошел, за юбку схватил и порвал ей подол.6. Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе, я тихонько играл на губе. 7.Мертвой хваткой вцепляется пес, он отважен, силен и хитер. 8. Однажды я сказал друзьям: "На свете много добрых мам, но не найти , ручаюсь я, такую маму, как моя"!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки - в.п.,  стран-р.п.,  школьник- им.п.,  колею - в.п,  в колее -пр.п,  с колеей-тв.п , баобабы -им.п.,  склон-в.п,  на поляне-пр.п,  слон-им.п,  девчонкой -тв.п,  время в.п,  к старушке -д.п.,   щенок-им.п,  юбку-в.пю,  подол-в.п.,   молотком -тв.п ,  по трубе-д.п.,  на губе-пр.п,  хваткой-тв.п,  пес-им.п.,  друзьям -д.п.,  на свете-пр.п,  мам-р.п.,  маму-в. п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Sin^2 П/8 - cos^2 П/8, помогите
Ответить
Математика
Пригласил царь на бал новых родственников своих трёх сыновей,да свою родную,общим числом 200 человек. Оказалось,что родственники боярской невестки ...
Ответить
Биология
Что получает растение из почвы в результате корневого питания у руколы? Срочно.
Ответить
Математика
Срочно нужно пожалуйста
Ответить
Физика
Два резистора (5 Ом и 10 Ом) соединены последовательно и подключены к батарейке. На??ряжение на клеммах батарейки = 12 В. Найдите силу тока чер...
Ответить