Определить падеж имен существительных 1. Я знаю веселые сказки таинственных стр??н.2.И склоняю как школьник плохой, колею-в колее, с колеей.3.Где баобабы вышли на склон ,жил на поляне розовый слон.4.Если был бы я девченкой - ...
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Определить падеж имен существительных 1. Я знаю веселые сказки таинственных стр??н.2.И склоняю как школьник плохой, колею-в колее, с колеей.3.Где баобабы вышли на склон ,жил на поляне розовый слон.4.Если был бы я девченкой - я бы время не терял! 5. К старушке веселый щенок подошел, за юбку схватил и порвал ей подол.6. Андрюша стучал еле-еле молотком по железной трубе, я тихонько играл на губе. 7.Мертвой хваткой вцепляется пес, он отважен, силен и хитер. 8. Однажды я сказал друзьям: "На свете много добрых мам, но не найти , ручаюсь я, такую маму, как моя"!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказки - в.п., стран-р.п., школьник- им.п., колею - в.п, в колее -пр.п, с колеей-тв.п , баобабы -им.п., склон-в.п, на поляне-пр.п, слон-им.п, девчонкой -тв.п, время в.п, к старушке -д.п., щенок-им.п, юбку-в.пю, подол-в.п., молотком -тв.п , по трубе-д.п., на губе-пр.п, хваткой-тв.п, пес-им.п., друзьям -д.п., на свете-пр.п, мам-р.п., маму-в. п
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