Что получает растение из почвы в результате корневого питания у руколы? Срочно.
Биология
Что получает растение из почвы в результате корневого питания у руколы? Срочно.
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Гость:
Минеральные вещества и воду
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