Пригласил царь на бал новых родственников своих трёх сыновей,да свою родную,общим числом 200 человек. Оказалось,что родственники боярской невестки составляют 18% от числа гостей, родни купеческой дочери в 2 1/2 раза больше,а ро...

Математика
Пригласил царь на бал новых родственников своих трёх сыновей,да свою родную,общим числом 200 человек. Оказалось,что родственники боярской невестки составляют 18% от числа гостей, родни купеческой дочери в 2 1/2 раза больше,а родственников царской семьи-74 человека.Сколько было на балу родственников Царевны Лягушки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)  200:100*18=36(ч.)-боярской 2)  36*2 1/2=54(ч.)-купеческой 3)  200-36-54-74=36(ч.)-Царевны Лягушки
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