Пригласил царь на бал новых родственников своих трёх сыновей,да свою родную,общим числом 200 человек. Оказалось,что родственники боярской невестки составляют 18% от числа гостей, родни купеческой дочери в 2 1/2 раза больше,а ро...

Математика

Пригласил царь на бал новых родственников своих трёх сыновей,да свою родную,общим числом 200 человек. Оказалось,что родственники боярской невестки составляют 18% от числа гостей, родни купеческой дочери в 2 1/2 раза больше,а родственников царской семьи-74 человека.Сколько было на балу родственников Царевны Лягушки?

Автор: Гость