Sin^2 П/8 - cos^2 П/8, помогите

Алгебра
Sin^2 П/8 - cos^2 П/8, помогите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin² П/8 - cos² П/8= - (cos² П/8-Sin² П/8)=-cosП/4=-√2/2
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