Помогите пожалуйста решить 3уравнения 1) 15-(х-3,8)=20-3х 2)8-х+5х=х-7 3)- 3,4а+2,6+а=0,6-а
Математика
Помогите пожалуйста решить 3уравнения 1) 15-(х-3,8)=20-3х 2)8-х+5х=х-7 3)- 3,4а+2,6+а=0,6-а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15-x+3,8=20-3x 3x-x=20-15-3,8 2x=1,8 x=0,9 2) 3x=-15 x=-5 3)-1,4a=-2 a=2/1,4
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