Можно ли степь назвать лугом а луг степью

Окружающий мир
Можно ли степь назвать лугом а луг степью
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Гость:
Нет нельзя ...................
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