Можно ли степь назвать лугом а луг степью
Окружающий мир
Можно ли степь назвать лугом а луг степью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет нельзя ...................
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