Запиши числовые выражения и найди их значения.1.из числа 54 вычесть сумму чисел 24 и 20 2.к произведению чисел 30 и 2 прибавить число 15.3.число 16 разделить на разность чисел 9 и 5.4.сумма трех слагаемых каждое из которых равно 4
Математика
Запиши числовые выражения и найди их значения.1.из числа 54 вычесть сумму чисел 24 и 20 2.к произведению чисел 30 и 2 прибавить число 15.3.число 16 разделить на разность чисел 9 и 5.4.сумма трех слагаемых каждое из которых равно 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54-(24+20)=10 30*2+15=75 16:(9-5)=4 4+4+4=12
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