Запиши числовые выражения и найди их значения.1.из числа 54 вычесть сумму чисел 24 и 20 2.к произведению чисел 30 и 2 прибавить число 15.3.число 16 разделить на разность чисел 9 и 5.4.сумма трех слагаемых каждое из которых равно 4

Математика

Запиши числовые выражения и найди их значения.1.из числа 54 вычесть сумму чисел 24 и 20 2.к произведению чисел 30 и 2 прибавить число 15.3.число 16 разделить на разность чисел 9 и 5.4.сумма трех слагаемых каждое из которых равно 4

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