Составь и реши задачу по таблице

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Задача: В магазине было 40 яблок,апельсинов было на 7 раз больше,чем яблок,а бананов в 2 раза больше,чем яблок и апельсин вместе.Сколько всего фруктов? Схема: Яблок - 40 Апельсинов - 40+7 Бананов - (40+7)*2 Решение: 1)40+7=47(апельсинов) в магазине 2)47*2=94(банана) в магазине 3)40+47+94=181(фрукт) Ответ: в магазине 181 фрукт