Напишите КРАТКО про ежа обыкновенного СРОЧНО!

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Описание: мордочка ежа вытянутая, подвижная. Нос острый и постоянно влажный. Глаза круглые черные, уши маленькие, закругленные. У обыкновенных ежей, обитающих на Кипре, уши крупнее. На верхней челюсти 20 мелких острых зубов, на нижней - 16. Верхние резцы широко расставлены, оставляя место для прикуса нижними резцами. На средней части головы есть полоса голой кожи, лишенная волос и игл. Голова, спина и бока покрыты иглами длиной 2 см. Иглы внутри полые, наполнены воздухом. Растут иглы так же, как и волосы. У взрослого обыкновенного ежа 5-6 тыс. иголок, у молодого около 3 тыс. На голове и брюхе растет густая жесткая шерсть. На лапах по пять пальцев, когти острые. Задние конечности длиннее передних. Самцы крупнее самок. Слух до 45 000 Гц. Носовая часть черепа кпереди от третьего резца суживается мало или совсем не суживается. Засочленовный отросток без выемки или с едва заметным углублением. Тело основной затылочной кости в передней части не суживается и имеет трапециевидную форму. Окрас: мех на мордочке, ногах и животе от желтовато-белого до темно-коричневого цвета. Иглы буроватые, с темными поперечными полосами. Грудь и горло ежа однотонные, без белых пятен. В южной Испании окрас очень бледный. Размер: длина тела 23-31 см, хвоста 23-37 мм, задней ступни 34-47 мм, уха 23-35 мм. Вес: зависит от сезона - 700-1200 гр. (весной около 400, осенью - 1200). Продолжительность жизни: в природе обыкновенный еж доживает до 3-5 лет, в неволе до 8-10 лет.