Почему дети в 5 класе такие дерзкие

Литература
Почему дети в 5 класе такие дерзкие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они всех бесят Оч наглые
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, конечно же нечего бояться. Мальчик,у которого такая сильная воля и крепкое слово ,...
Ответить
Математика
Составь и реши задачу по таблице
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ДАМ 50 БАЛЛОВ!!! Тест 1. Сколько наречий и слов категории состо??ния употреблено в пословицах? 1. Под вести подводы не надо...
Ответить
Окружающий мир
Напишите КРАТКО про ежа обыкновенного СРОЧНО!
Ответить
Физика
Определить длину участка проводника, по которому течет ток 4 А. Индукция магнитного поля, создаваемого вокруг проводника, 10 мТл, действует на пров...
Ответить