В чем проявлялось доверие к периклу современников

Гость: Гость:

Перикл в двадцать девять лет стал вождём народа и много сделал для того, чтобы бедняки имели такие же права, как и богатые. При нём на землях Афинского союза стали создаваться поселения, и каждый афинянин мог получить участок для земледелия. По его предложению беднякам за каждый день выполнения общественных работ стали выдавать небольшую плату. Все афиняне знали о бескорыстии Перикла и верили, что он печётся о благе народа, предлагая различные проекты.