В чем проявлялось доверие к периклу современников
История
В чем проявлялось доверие к периклу современников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перикл в двадцать девять лет стал вождём народа и много сделал для того, чтобы бедняки имели такие же права, как и богатые. При нём на землях Афинского союза стали создаваться поселения, и каждый афинянин мог получить участок для земледелия. По его предложению беднякам за каждый день выполнения общественных работ стали выдавать небольшую плату. Все афиняне знали о бескорыстии Перикла и верили, что он печётся о благе народа, предлагая различные проекты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Из пунктов А и Б одновременно в одном направлении выехали два поезда Скорость пер??ого поезда равна 80 километров в час а скорость второго поезда и...