В чем проявлялось доверие к периклу современников

История
В чем проявлялось доверие к периклу современников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перикл в двадцать девять лет стал вождём народа и много сделал для того, чтобы бедняки имели такие же права, как и богатые. При нём на землях Афинского союза стали создаваться поселения, и каждый афинянин мог получить участок для земледелия. По его предложению беднякам за каждый день выполнения общественных работ стали выдавать небольшую плату. Все афиняне знали о бескорыстии Перикла и верили, что он печётся о благе народа, предлагая различные проекты.
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