НАПИШИТЕ ПРИМЕРЫ с объяснениями К ПРАВИЛУ ПОЖАЛУЙСТА!)) 1.Что-бы правильно писать безударные личные окончания глаголов ,нужно уметь определять спряжение глаголов. 2.Что-бы правильно писать безударные личные окончания существи...

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Всего у глаголов два спряжения. Если у глагола 1 спряжение, то в окончании пишется е, если 2 спряжение, то и. Чтобы определить спряжение нужно поставить глагол в начальную форму и посмотреть на что оканчивается слово. Если на ать, еть, оть, уть, ть, то это 1 спряжение и в безударном положении пишем е. Если на ить, то второе спряжение, пишем и. Например, слово ругает. Ставим этот глагол в начальную форму (инфинитив) - ругать. Инфинитив оканчивается на ать значит в безударном положении пишем е. Ругают, ругает, ругаешь, ругаете. Ставим в начальную форму глагол звонит. Получается звонить, оканчивается на ить. Значит в безударном положении будет и. Звонит, звонишь, звоните, звонят. Также существуют исключения. В словах: брить, стелить в безударном положении пишется е. В словах: гнать, держать, дышыть, слышать, видеть, ненавидеть, смотреть, вертеть, обидеть, терпеть, зависеть в окончании пишется и. 2. 1-е склонение- это слова мужского и женского рода, оканчивающиеся на а, я. ( в качестве примера просклоняй по падежам слова дядя и Юра - мужской род; вода и земля - женский род. Такие же окончания будут у других слов этого же склонения). 2-е склонение - слова мужского рода с нулевым оканчанием ( просклоняй слова стол и конь) и среднего рода с окончанием на о, е ( слова окно и море). 3-е склонение женский род, оканчивающийся на ь (слово рожь)