Мою маму зовут Лариса,а папу зовут Игорь.как переводиться по английски
Английский язык
Мою маму зовут Лариса,а папу зовут Игорь.как переводиться по английски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и переводится (все имена так и остаються )
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