Мы слова из русской речи из родного языка!одинаково нас пишут,но...по-разному нас с??ышат

Русский язык
Мы слова из русской речи из родного языка!одинаково нас пишут,но...по-разному нас с??ышат
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Гость:
   Естевственно это омофоны.
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