Мы слова из русской речи из родного языка!одинаково нас пишут,но...по-разному нас с??ышат
Русский язык
Мы слова из русской речи из родного языка!одинаково нас пишут,но...по-разному нас с??ышат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Естевственно это омофоны.
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