Помогите пожалуйста решить пример по действиям (8/9*27/40+8/45*3):(7/24-9/40)
Математика
Помогите пожалуйста решить пример по действиям (8/9*27/40+8/45*3):(7/24-9/40)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8/9*27/40=3/5 2)8/45*3/1=8/15 3)3/5+8/15=9/15+8/15=17/15=1 2/15 4)7/24-9/40=35/120-27/120=8/120=1/15 5)1 2/15:1/15=17/15*15/1=17-это ответ
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