5 предложение о весны
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5 предложение о весны
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Гость:
Весна. Весна самое красивое время года. Больше всего я люблю наблюдать за подснежниками. Они такие красивые! Птицы возвращаются и начинают петь красивые, звонкие песни. Я люблю весну!
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