176 номер , помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Ставим точку А, проводим через нее прямую, на расстоянии 8 см, на данной прямой ставим точку B. Циркулем, центр-точка А рисуем часть окружности радиусом 6см (то мы построим наметок отрезка AD), центр-точка B рисуем часть окружности радиусом 4см, так чтобы получилось пересечение частей окружности, данное пересечение и есть искомая точка D. Циркулем, центр-точка А рисуем часть окружности радиусом 4см (то мы построили наметок отрезка AC), центр-точка B рисуем часть окружности радиусом 8см, так чтобы получилось пересечение частей окружности, данное пересечение и есть искомая точка С. Измеряем расстояние между точками С и D. Пишем ответ, если оный надо.