18 ручек стоят на 30 рублей больше, чем 30 карандашей. Те же 18 ручек стоят на 10 рублей больше, чем 40 таких же карандашей. Сколько стоит один карандаше и одна ручка?
Математика
18 ручек стоят на 30 рублей больше, чем 30 карандашей. Те же 18 ручек стоят на 10 рублей больше, чем 40 таких же карандашей. Сколько стоит один карандаше и одна ручка?
Ответ(ы):
Гость:
30-10=20 20/10=2( руб)-стоит карандаш 30•2=60+30=90:18=5(руб)-стоит ручка
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