1800мм в квадрате это сколько мм обычных плиз подскажите

Гость: Гость:

Мне кажется тебе никто не даст ответа на этот вопрос, так как мм в квадрате и обычные мм - разные величины. Ими измеряются разные величины. Например, мм в квадрате - измеряется площадь. Мм обычные - измеряется длина и ширина.