1800мм в квадрате это сколько мм обычных плиз подскажите

Математика
1800мм в квадрате это сколько мм обычных плиз подскажите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется тебе никто не даст ответа на этот вопрос, так как мм в квадрате и обычные мм - разные величины. Ими измеряются разные величины. Например, мм в квадрате - измеряется площадь. Мм обычные - измеряется длина и ширина.
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