Поезд за 1/3часа проходит 18км сколько км он проходит за 1час?
Математика
Поезд за 1/3часа проходит 18км сколько км он проходит за 1час?
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