Поезд за 1/3часа проходит 18км сколько км он проходит за 1час?

Математика
Поезд за 1/3часа проходит 18км сколько км он проходит за 1час?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Характеристика образу Бермана
Ответить
Українська мова
Діалог між однокласницями з відокремленими членами речення
Ответить
Русский язык
Все ли неопределенно-личные предложения можно переделать в безличные? 1) Об этом ??ообщили по радио.2) На Родительском собрании обсуждали экскурс...
Ответить
Русский язык
Среди предложений 31-37 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным ??одчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
Ответить
Математика
В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях. В 9 ч 30 мин расстояние между ними было 39 км 500 м . С какой ско...
Ответить