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19 и 20 пожалуйста срочно
Алгебра
19 и 20 пожалуйста срочно
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Гость:
Если не ошибаюсь, то так: 19)В 20)Д
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