Какой угол образуют стрелки часов на двенадцати часовом циферблате в половине вт??рого?
Математика
Какой угол образуют стрелки часов на двенадцати часовом циферблате в половине вт??рого?
Ответ(ы):
Гость:
135⁰ (от 12час до 6час.=180°, каждый час 30°; от 12час до 13.30 - 45°; 180-45=135°)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
ПРОДОЛЖИТЕ ПРНДЛОЖНГИЯ ПОЖАЛУЙСТА! "лучшим в себе я считаю................, моя душа стре??ится к добру, а это для меня..........., мой разум мне в...
Английский язык
Русский язык