Какой угол образуют стрелки часов на двенадцати часовом циферблате в половине вт??рого?

Математика
Какой угол образуют стрелки часов на двенадцати часовом циферблате в половине вт??рого?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
135⁰    (от 12час до 6час.=180°, каждый час 30°; от 12час до 13.30 - 45°;  180-45=135°)
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