Помогите написать договор дарения какой-либо вещи

Право
Помогите написать договор дарения какой-либо вещи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ДЕНЕГг. ___________«__»________ 20__ г. Мы, гр. _______________________________________, проживающий(-ая) по адресу: _________________, паспорт серии ________ № ________, выдан ___________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и гр. _______________________________________, проживающий(-ая) по адресу: _________________, паспорт серии ________ № ________, выдан _____________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:Я, __________________________, подарил __________________________ деньги в сумме _________ рублей.Я, __________________________, деньги в сумме _________ рублей в дар от __________________________ принимаю.Расходы по заключению настоящего договора оплачивает гр. __________________________.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Дарителя, второй – у Одаряемого. Подписи сторонДаритель ____________________ Одаряемый ____________________

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