Последовательность задана условиями С1= - 8; Сn + 1=Cn - 3. найдитеС12.
Алгебра
Последовательность задана условиями С1= - 8; Сn + 1=Cn - 3. найдитеС12.
Ответ(ы):
Гость:
Вместо n подставляй в формулу 6, 20, 125, k, k+3, и тп *-умножение; ^-возведение в степень.Cn=C1*q^(n-1) будет С6=С1*q^5 C20=C1*q^19 и тд
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